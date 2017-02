Opvolger Ferrari F12berlinetta doorbreekt 800 pk-grens

De 2017-editie van de Autosalon van Genève staat voor Ferrari in het teken van de lancering van de F12berlinetta-opvolger. Hoe dat model gaat heten, is nog niet bekend. Vast staat dat de nieuweling een doorontwikkeling van de F12berlinetta is. Een van de highlights zal de vernieuwde V12-motor zijn. Het blok wordt de grootste en sterkste twaalfcilinder in een productiemodel van het Italiaanse merk ooit.

Gemiddeld een keer in de acht jaar vervangt Ferrari een productlijn door een compleet nieuw model, maar halverwege de levenscyclus ondergaat de auto een ingrijpende facelift. Voor de opvolger van de F12berlinetta geldt dat het een danig aangepaste F12 zal zijn.

Opgeboord

Ferrari’s topmodel behoudt zijn atmosferische twaalfcilinder. Echter, de krachtbron krijgt grotere cilinderkamers. Waar de F12berlinetta nu over een 6262 cc grote V12 met een vermogen van 620 pk beschikt, daar krijgt de nog te presenteren sportcoupé de beschikking over een aangepaste variant. De technici van de sportwagenbouwer vergroten de cilinderinhoud met 0,3 liter tot 6,5 liter. Het vermogen neemt eveneens toe en doorbreekt voor het eerst de 800 pk.

Bloedlijn

Dat betekent een forse vermogensstijging ten opzichte van zijn voorganger. Wanneer doorbrak Ferrari voor het eerst de 400 pk-grens, de 500, 600 en 700 pk-grenzen? De vermogensontwikkeling van de V12-sportcoupés van het befaamde sportwagenmerk, te beginnen bij de eerste Ferrari met een V12-motor voorin, de 550 Maranello.

Seriemodellen

550 Maranello (1996-2002)

5.474 cc V12, 485 pk/568 Nm – top: 320 km/h, 0-100 km/h: 4,4 s. CO2: 547 g/km

575M (2002-2006)

5.748 cc V12, 515 pk/589 Nm – top: 325 km/h, 0-100 km/h: 4,3 s. CO2: 547 g/km

599 GTB Fiorano (2006-2011)

5.999 cc V12, 620 pk/608 Nm – top: 330 km/h, 0-100 km/h: 3,7 s. CO2: 415 g/km

F12berlinetta

6.262 cc V12, 740 pk/690 Nm – top: 340 km/h, 0-100 km/h: 3,1 s. CO2: 350 g/km

Special editions

599 GTO

5.999 cc V12, 670 pk/620 Nm – top: 335 km/h, 0-100 km/h: 3,4 s. CO2: 411 g/km

F12tdf

6.262 cc V12, 775 pk/705 Nm – top: 337 km/h, 0-100 km/h: 2,9 s. CO2: 360 g/km