Oude naam, ander model: Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi haalt tijdens de aanstaande Autosalon van Genève het doek van de nieuwe Eclipse Cross. Een ander model dan de naam wellicht doet vermoeden.

Eclipse Cross

Natuurlijk kennen liefhebbers de Mitsubishi Eclipse nog, de coupé die vooral in de jaren negentig de harten van enthousiaste autobestuurders met een bescheiden budget veroverde. Van de vier verschillende generaties werden wereldwijd 1,4 miljoen exemplaren verkocht. De naam haalt het Japanse merk nu weer voor de dag door ‘m op een heel ander model te plakken.

De Eclipse Cross is namelijk een geheel nieuwe SUV, die tussen de ASX en de Outlander gepositioneerd wordt. Daarmee profileert Mitsubishi zich nog meer als een SUV-merk, zo roept het merk vol trots. De reden waarom de bekende naam uit het verleden wordt aangehaald, is slechts vanwege de coupé-achtige lijn in het design.

De meeste details houden de Japanners nog voor zich, afgezien van het feit dat de auto in een ‘volgens een zeer nieuwe en vooruitstrevende techniek’ geproduceerde dieprode metallic kleur gespoten wordt.