Porsche 911 ‘992’ in de pijplijn

Moet je als Porsche de moeite nemen om een nieuwe generatie Porsche 911 te camoufleren met folie en pyjama’s? Nee toch! Iedereen weet op voorhand hoe de nieuwe sportwagen er uit gaat zien. Bij Porsche wordt alweer gewerkt aan de volgende editie. In 2018 moet de nieuwste uitgave van de beroemdste sportwagen ter wereld in de verkoop gaan.

Autovisie-lezer Thomas Nota spotte een testvoertuig van de 911. Gehuld in een zwarte laklaag en uitgedost met enkele cosmetische versiersels om nieuwe designelementen te bedekken. Op basis van de foto kunnen we niet stellen of dit daadwerkelijk de volgende generatie 911 is. De nieuwe 911 zou intern 992 heten. Logisch zou je zeggen, want de huidige editie heet 991. Maar de bestaande uitgave is de opvolger van de 997, niet van de 990 dus. Een geintje van Porsche om iedereen op een dwaalspoor te zetten. Na de 996 kwam de 997 en toen dacht iedereen dat daarna de 998 zou komen. Intern werd echter met de codering 991 gewerkt, zodat de personen die niet betrokken waren bij het project niet de relatie tussen de codenaam 991 en de nieuwe generatie 911 zouden leggen.

Lichter

De nieuwe 992, een naam die door Porsche niet wordt bevestigd, wordt in 2018 voorgesteld. De huidige editie is dan 7 jaar, de traditionele levenscyclus voor een Porsche-model. Het nieuwe type, de achtste in de rij, zal ongeveer even lang worden als de huidige Porsche 911, maar groeit iets in de breedte. De wielbasis neemt weer een stukje toe, nadat het voor de bestaande neun-elfer al fors groter was gemaakt. De technische basis zou volgens de eerste berichten sterk overeenkomen met die van de 991. De auto wordt echter wel een stuk lichter.

Hybride

Binnen de aangepaste carrosserie en de technische architectuur is ruimte gecreëerd voor een hybride-aandrijflijn. Porsche zou twee jaar na de marktintroductie van de Carrera’s met een e-hybrid komen, zo wordt gefluisterd. De Duitse ingenieurs kiezen daarbij niet voor een kleinere verbrandingsmotor, maar voor een zescilinder boxermotor in combinatie met een krachtige elektromotor. De bestaande turbomotoren worden van de 991 overgenomen. Porsche perst er natuurlijk weer meer vermogen uit, waarmee de Carrera S op het niveau van de binnenkort te introduceren GTS (zie video onder) komt te liggen. Reken op 380 tot 440 pk voor de Carrera-types.

991-leden

Voordat de nieuwe 911 arriveert, brengt Porsche van de huidige 911 nog speciale versies. Een daarvan is reeds aangekondigd, de GTS met brede carrosserie en opgevoerde zescilinder turbomotor. Binnenkort volgt de lancering van de tweede generatie GT3 en zal de Duitse autobouwer ook de 911 GT2 RS presenteren. Als afsluiter van de 991-generatie staat ongetwijfeld een afscheidseditie gepland. Waar dat bij de Cayenne een Platinum is, is dat bij de 911 traditiegetrouw de Black Edition.