Prodrive bouwt Renault Mégane voor WK rallycross

Een mooie ontwikkeling voor het opbloeiende World Rallycross Championship: volgend jaar doet er een door Prodrive geprepareerde Renault Mégane mee.

Renault Mégane

Op initiatief van Guerlain Chicherit, succesvol professioneel skiër, stuntrijder én rally(cross)coureur rijdt er per 2018 een Renault Mégane in het WK rallycross. De Fransman laat die auto nu van de groot af opbouwen bij Prodrive – het autosportinstituut dat natuurlijk vooral bekend als fabrieksteam van Subaru in de jaren negentig.

De bolide is gebaseerd op de huidige, vierde generatie van de C-segmenter. De motor wordt volledig opnieuw ontworpen, maar krijgt een slagvolume van twee liter en zal met dank aan een turbo zo’n 600 pk ophoesten. De officiële onthulling vindt in september plaats tijdens de WK rallycross-ronde in het Franse Lohéac.

Concurrentie

De toevoeging van Chicherits Renault Mégane is zonder meer een goed ontwikkeling voor het hoogste internationale rallycrosskampioenschap – dat nog altijd wedijvert met het meer Amerikaans georiënteerde Red Bull Global Rallycross. In laatstgenoemde zijn onder meer Honda en Subaru actief, in het officiële FIA WK strijden op het moment al Peugeot en Citroën. Ford en Volkswagen zijn in beide kampioenschappen goed vertegenwoordigd.