Productie-Techrules nog conceptachtiger dan concepts

Het Chinese bedrijf Techrules liet vorig jaar twee extreme supercarstudies met turbinetechniek zien. Het voertuig op deze illustratie moet het uiteindelijke productiemodel zijn, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. De concepts uit 2016 zagen er namelijk een stuk realistischer uit.

Wat er bekend is over de nieuweling van Techrules? Niet veel. Eigenlijk alleen dat de bestuurder in het midden zit en in- en uitstapt via een straaljagerachtige cockpitkap. We gokken dan maar dat die twee andere koepels voor de passagiers zijn. Daarbij weten we nog dat de Techrules is ontworpen door Giorgetto en Fabrizio Giugiaro, dat hij laserkoplampen krijgt en dat hij een TREV-aandrijflijn heeft.

“Techrules gebruikt kleine turbines om elektriciteit op te wekken”

TREV staat voor Turbine-Recharging Electric Vehicle. Dus inderdaad, Techrules gebruikt kleine turbines om elektriciteit op te wekken voor de aandrijving van hun modellen. De vorig jaar onthulde GT96 en AT96 lopen op respectievelijk gas en kerosine en zijn beide uitgerust met elektromotoren die 1044 pk en 8640 Nm (!) sterk zouden zijn.

Volgens Techrules gaan de studiemodellen in 2,5 seconden van stilstand naar 100 km/h en halen ze een begrensde top van 350 km/h. Als hun accu’s vol zijn, hebben de GT96 en AT96 een actieradius van niet meer dan 150 kilometer. Nog 1850 kilometer verder doorkachelen kan, maar dan moeten de turbines worden aangezwengeld en daar is gas of kerosine voor nodig.