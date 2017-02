Range Rover Velar zit tussen Evoque en Sport in

De naam van de Range Rover Velar is afgeleid van het Latijnse woord ‘velare’, dat sluieren of bedekken betekent. Het model kijkt ons voorlopig met de nek aan (zie foto), maar over precies een week wordt hij… euhm… ‘ontvelaret’. Onthuld dus.

De Velar komt tussen de Range Rover Evoque en Range Rover Sport in te staan en deelt zijn technische basis met de Jaguar F-Pace. Het ontwerp van de auto zal uiteraard geen verrassing zijn, maar meer een verfijning van het inmiddels bekende Range Rover-design. Opvallend detail dat we op de foto ontwaren: de deurgreven steken niet uit het platwerk, maar zijn plat, zoals die van de Jaguar F-Type.

Als de Velar in het begin van de zomer op de markt komt, zal hij worden aangeboden met de vier- en zescilindermotoren uit de F-Pace en Land Rover Discovery. De naam tenslotte grijpt terug op de allereerste Range Rover-prototypes uit 1969. De technici van Land Rover wilden het bestaan ervan geheim houden voor de concurrentie en dus noemden ze de luxe vierwielaandrijvers Velar, een verbastering van het Latijnse ‘velare’.