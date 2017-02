Review Ferrari LaFerrari Aperta van Looksmart

Er is een kleine, een heel kleine kans dat jij door Ferrari bent uitgenodigd om een LaFerrari Aperta te mógen kopen. De fabrikant heeft namelijk slechts 200 personen wereldwijd een sleutel tot de open variant van de gelimiteerde hypercar LaFerrari gestuurd, zodat de complete oplage direct was vergeven. Maar mocht je de 1,9 miljoen euro die de speciale sportwagen moet kosten niet hebben liggen, maar er wel graag van genieten, dan ben je aangewezen op bijvoorbeeld het schaalmodel van Looksmart. Is die verkleinde uitgave de moeite waard? Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen zocht het uit.

