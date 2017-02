Sjoerds Weetjes #15: liever een maatje minder in Japan

Het is het populairste autosegment in Japan, de klasse van de zogeheten Kei-cars. Die modellen zijn niet langer dan 3,40 meter, hebben een motor van maximaal 660 cc en zijn maximaal 64 pk sterk. Waarom die ultrakleine modellen gewild zijn in Japan, legt Sjoerd van Bilsen uit.