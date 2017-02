Skoda Citigo even met het gezicht onder de kraan

Gelukkig! Geen ‘vier ogen’ voor de opgefriste Citigo. Skoda heeft zijn kleinste dan ook niet zozeer naar de operatiekamer gestuurd voor een facelift, maar eerder naar de wasbak voor een handje kraanwater in het gezicht.



Om even de uiterlijke veranderingen langs te gaan: de Citigo kreeg een nieuwe grille, een motorkap met twee duidelijke lijnen in het midden en een voorbumper met vierkante mistlampen in plaats van ronde. Skoda veranderde in het interieur de indeling van de middenconsole en voorziet de duurdere Citigo’s van een dashboard in twee kleuren.

De Citigo is te koop met een 1,0 liter driecilinder met 60 pk of een 1,0 liter driecilinder aardgasmotor met 68 pk. Beide worden standaard geleverd met een handgeschakelde vijfbak, maar de benzinevariant kan ook met een automaat worden besteld. De vernieuwde Citigo – die vorig jaar ook al een update kreeg – arriveert in de zomer in Nederland.