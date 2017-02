Skoda-ontwerper wordt designbaas BMW

Gecharmeerd van de ontwerpen van de recente Skoda-modellen? Die zijn allemaal tot stand gekomen onder leiding van de ontwerper Jozef Kaban. Dat de 44-jarige Slowaak goed werk voor de Tsjechische autobouwer heeft geleverd, is ook het management van BMW niet ontgaan. Kaban maakt namelijk de overstap naar BMW.

Skoda’s voormalige ontwerpchef krijgt de complete verantwoordelijkheid voor de producten van BMW, uitgezonderd de i- en de M-modellen waarvoor de Duitse autobouwer recent Domagoj Dukec heeft gepromoveerd. Kaban valt binnen de design-hiërarchie van het BMW-concern onder de Nederlandse designer Adrian van Hooydonk, die alle ontwerpafdelingen binnen de BMW Groep overziet. Overigens zoekt het autoconcern nog steeds een ontwerpbaas voor Mini, nadat halverwege vorig jaar plotseling Anders Warming opstapte.

Kaban begon zijn loopbaan in 1999 bij het Volkswagen-concern. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de Bugatti 16.4 Veyron en de Volkswagen Lupo. In 2003 maakte hij de interne stap richting Audi, om daar in 2008 weer op te stappen. In de afgelopen negen jaar was hij actief voor Skoda, waar hij eindigde als designchef. Onder zijn supervisie kwamen onder andere de Kodiaq, Superb en Fabia uit. Later dit jaar zal nog een vrucht uit zijn pen verschijnen. Dat introduceert Skoda de nieuwe Yeti.