Snel spel: Virtua Racing (1992)

Ja, kijk maar eens goed naar die screenshots. Die graphics waren in 1992 state-of-the-art. Wij weten in ieder geval nog goed dat we de eerste bewegende beelden van Virtua Racing in het televisieprogramma Power Play zagen.

Voor diegenen die niet eind dertig zijn: Power Play was een gamesprogramma dat in 1992 en 1993 werd uitgezonden door de TROS. Het weinig succesvolle Martijn Krabbe-vehikel had voor spelfanaten negentien afleveringen lang de functie die het internet nu heeft. Want natuurlijk waren er gamebladen als Hoog Spel (1990 – 2000) en Power Unlimited (1993 – heden), maar voor bewegende beelden van computerspellen waren we toch echt aangewezen op de televisie.

En op bewegende beelden oogde Virtua Racing ongelofelijk mooi. Liefhebbers van racegames waren begin jaren negentig immers gewend aan Out Run (1986) en Street Rod (1989), de veel primitievere polygonen van 4D: Sports Driving (1990) en Test Drive III: The Passion (1992) en de Mode 7 Super Nintendo-graphics van F-Zero (1990) en Mario Kart (1992). Virtua Racing maakte echter gebruik van Sega’s Model 1-hardware en toverde voor die tijd indrukwekkende driedimensionale beelden op het scherm.

Het spel debuteerde in de arcadehallen en gaf spelers de mogelijkheid om met een Formule 1-achtige racewagen op pad te gaan. Qua circuits was er de keuze uit ‘Big Forest’ (voor beginners), ‘Bay Bridge’ (voor gevorderden) en ‘Acropolis’ (voor experts). In 1994 bracht ontwikkelaar Sega Virtua Racing naar de Mega Drive. Deze console had alleen niet genoeg kracht om de game te draaien, dus werd de spelcassette uitgerust met een speciale (en buitengewoon dure) Sega Virtua Processor-chip. Virtua Racing werd in 1994 en 1995 uitgebracht op respectievelijk de Sega 32X en de Sega Saturn.