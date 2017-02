Spaanse politie vindt schuur vol illegale Ferrari-replica’s

Waarom zou je in een Ferrari-replica willen rondrijden? Alleen van een afstandje lijkt het alsof je een echte ‘cavallino rampante’ hebt en zelf weet je dondersgoed dat je de boel flest. En toch zijn er genoeg liefhebbers voor nep-Ferrari’s te vinden. In Spanje rolde de politie zelfs een hele ‘fabriek’ op.

Het balletje werd aan het rollen gebracht toen Spaanse agenten in Benidorm een bestuurder in een Ferrari (lees: Toyota MR2) langs de kant van de weg zetten. De man legde een getuigenis af over de herkomst van de auto en zo vond de politie de maker van de Ferrari in Girona (ten noorden van Barcelona).

“De replica’s werden online verkocht voor ruim 40.000 euro per stuk”

In een onopvallend industrieel gebouw bleken veertien Peugeot 406 Coupés, Ford Cougars en Toyota MR2’s te staan. Klaar om omgebouwd te worden tot dubbelgangers van de Ferrari-modellen 348, F355, 360 Modena, F430 en 458 Italia. De replica’s werden via het internet verkocht voor ruim 40.000 euro per stuk.

De man achter de ombouwoperatie is door de politie gearresteerd. Hij wordt niet alleen aangeklaagd omdat hij inbreuk heeft gemaakt op Ferrari’s intellectuele eigendom, maar ook omdat hij blijkbaar 950 wietplanten in zijn werkplaats had staan. Alsmede de apparatuur om ze te kweken uiteraard.