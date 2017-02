SsangYong XAVL Concept: Zevenzitter van formaat Kodiaq

SsangYong houdt maar niet op met het lanceren van SUV-concepts. Sinds 2011 hebben we er al twaalf (!) gezien en op de aankomende Autosalon van Genève staat de dertiende, de XAVL.

Tel even mee: in vijf en een half jaar tijd bracht Ssangyong ons de XIV-1 (2011), XIV-2 (2012), e-XIV (2012), LIV-1 (2013), SIV-1 (2013), XLV (2014), XIV-Adventure (2014), XIV-Air (2014), XAV (2015), XLV-Air (2015), SIV-2 (2016) en LIV-2 (2016). Allemaal studiemodellen van SUV’s, met allemaal even inspirerende namen.

De nieuwe XAVL is – je raadt het al – de langere uitvoering van de XAV uit 2015. Hij is ongeveer zo groot als een Skoda Kodiaq, biedt plaats aan zeven personen en zou in productie kunnen gaan, aldus SsangYong. Oh, en voor wie het wil weten: XAVL staat voor ‘Exciting Authentic Vehicle Long’. Iets wat ook alleen maar bedacht had kunnen worden door de marketingafdeling van een Aziatische fabrikant.