Subaru nieuwste lid van de miljonairsclub

Enkele jaren geleden stelde Subaru zich ten doel om toe te treden tot de club van autobouwers met een jaarproductie van minimaal zeven cijfers. Welnu, dat heeft de Japanse autobouwer geflikt. De fabrikant verkocht in heel 2016 afgerond 1,012 miljoen auto’s.

De afzet over 2016 lag daarmee 3% hoger ten opzichte van 2015, toen Subaru voor zijn producten 978.000 kopers wist te vinden. De Japanners groeiden ook in de jaren ervoor constant, zij het gestaag. Maar in de periode van vijf jaar werd elke keer een nieuw verkooprecord neergezet. In 2012 verkocht Subaru 707.000 auto’s, in 2013 zo’n 830.000 stuks en in 2014 913.000 eenheden.

Top 5

Van de 1,012 miljoen auto’s leverde Subaru er ruim meer dan de helft in Noord-Amerika af, 665.000 stuks om precies te zijn. Op de tweede grootste markt, het eigen Japan, verkocht het merk 156.000 stuks. Australië en China waren goed voor respectievelijk 47.000 en 46.000 eenheden. Europa completeert de Top 5 met een verkoopvolume van 40.700 exemplaren.

Entreebewijs

Als het aan Subaru ligt, komt er dit jaar weer een entreebewijs tot de miljonairsclub. De fabrikant, die zijn naam heeft omgedoopt van Fuji Heavy Industries in Subaru Corporation, beoogt voor 2017 een wereldwijde afzetgroei van 8%. De presentatie van de nieuwe Impreza afgelopen jaar moet in 2017 een positieve invloed op de verkoop hebben. Daar staat tegenover dat de Japanners de productie van de XV halverwege dit jaar onderbreken om de tweede generatie te introduceren. De komende jaren presenteert Subaru sowieso elk jaar een nieuw model, terwijl voor 2021 de eerste in serie gebouwde elektrische auto staat gepland die wereldwijd in de verkoop gaat. Een belangrijke bijdrage voor de verkoopgroei moet tevens uit de Verenigde Staten komen, waar de Japanners fors investeren in productiecapaciteit en de Impreza en een nieuwe crossover gaan bouwen.