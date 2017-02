Supercar van Techrules nu al te zien

Tijdens de komende Autosalon van Genève maken we kennis met een gloednieuwe supercar van Techrules. Nu al is er een spionagefoto opgedoken van dat mysterieuze model.

Veel concreets hebben we nog niet gezien van Techrules, maar het Chinese merk dient in elk geval serieus genomen te worden. Al eerder maakte men bekend dat de GT96 en de meer voor circuitgebruik bedoelde AT96 serieus krachtige (semi-elektrische) apparaten moeten worden, met dank aan het gebruik van turbinetechniek.

Op de foto krijgen we zomaar alvast een idee van hoe de eerste supercar van Techrules zal ogen. De verantwoordelijke tekenaars zijn niemand minder dan Fabrizio en Giorgetto Giugiaro, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. In elk geval blijkt ook uit deze spionagefoto dat de bestuurder centraal in de auto zit – ‘zoals een straaljager’, repte Techrules eerder zelf al.

Volgende week zien en leren we in elk geval meer, wanneer de auto op dinsdagmiddag in Genève officieel onthuld zal worden.