The name is Lotus… Lotus Evora Sport 410

Elon Musk heeft de originele Lotus Esprit-onderzeeër uit The Spy Who Loved Me (1977) in zijn bezit. Voor James Bond-liefhebbers met (iets) minder diepe zakken en een voorkeur voor moderne Lotus-techniek is er deze unieke Evora Sport 410.



Waarom voor James Bond-liefhebbers? Omdat Lotus de speciale Evora heeft gebouwd ter ere van het veertigjarige bestaan van The Spy Who Loved Me. De auto komt uit de koker van Lotus Exclusive en moet lijken op de Lotus Esprit S1 uit de tiende film in de Bond-reeks (met in de hoofdrol Roger Moore).

“De type-aanduiding is in het oude Esprit-lettertype aangebracht”

Het meest in het oog springend zijn natuurlijk de witte carrosseriekleur, de Esprit-streep over de flanken en de type-aanduiding Evora op de C-stijl, die in het oude Esprit-lettertype is aangebracht. In het interieur gaat de nostalgie verder, met stoelenvlakken en deurpanelen in een rood-zwart Schotse ruitmotief.

Lotus houdt het bij één exemplaar van de Bond-Evora. De 416 pk sterke sportwagen (0 – 100 km/h in 4,0 seconden, topsnelheid van 300 km/h) kost aan de overkant van het Kanaal normaal gesproken zo’n 82.000 pond (ruim 96.000 euro), maar met dat bedrag zal de toekomstige eigenaar van deze one-off wel niet mee wegkomen.

Lotus Esprit S1 uit The Spy Who Loved Me