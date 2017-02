Throwback Thursday: Audi R8 V10 Plus

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de Audi R8 V10 Plus uit 2016.

Andere opzet

Peter vertelt: “De Audi R8 speelt de rol van supercar met overtuiging. Elke versnelling voelt als een triomftocht, waarin jij als bestuurder vooraan loopt. De V10 jankt er 610 pk uit en hij wordt afgeranseld door een krankzinnig snel schakelende automaat. Door zijn middenmotor draait de R8 fanatiek en vooral neutraal de bocht in. De in de vooras geïntegreerde Haldex-koppeling verdeelt tot wel 100% van de krachten over één as met een mechanisch sperdifferentieel tussen de achterwielen. Heel anders van opzet dan voorheen. Zijn voorganger had een viscokoppeling die altijd minimaal 70% naar de achteras stuurde. De koppelverdeling ging soms ruw, maar wat gaf dat een spektakel.

“Door een beetje tegen te sturen en vol gas te houden zijn er glijpartijen mogelijk”

Nu is er ongelooflijk veel tractie, meer grip en een haast onbreekbare balans. Met kleine beetjes onder- en overstuur om het grensbereik aan te geven. Pas door overdreven scherp in te sturen met een stoot op het rechterpedaal komt hij van achteren om. Het aandrijfsysteem wil dat corrigeren, maar door een beetje tegen te sturen en vol gas te houden zijn er glijpartijen mogelijk. Dan is de regie van het 4WD-systeem met het gaspedaal te voeren. Maar zo controleerbaar driften als in de vorige R8 gaat niet meer. Je mist net dat gevoel van algehele controle. Er zit te veel elektronica tussen de bestuurder en de vier banden. Hij rijdt niet meer als een onstuimige achterwielaandrijver, maar als een vierwielaandrijver met een uitgebalanceerde gripverdeling over de vier wielen. Dat is jammer voor een kleine groep, maar voor het gros van de kopers is de hoogste trede van het heldenpodium enorm verlaagd door deze toegankelijke R8.”