Throwback Thursday: BMW M2

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de BMW M2 uit 2016.

BMW M2

Peter vertelt: “De M2 is een geweldig apparaat en zal meer mensen bevallen dan de 1 M. Maar het hele skunkworks sfeertje rondom zijn voorganger en de daarbij behorende razend spannende rafelrandjes, dat heeft de M2 niet. Het is een zeer kundig snelheidsinstrument, die bovendien tot fantastische dwarse acties instaat is. Hij doet eigenlijk niets verkeerds, maar als je jezelf ooit de stuipen op het lijf gejaagd hebt in een 1 M Coupé, dan is de M2 minder een belevenis.

“De M2 op dit moment de meest ongecompliceerde en lekkerste rijdersauto van het M-label.”

Maar hé, hoe kun je 370 pk, een knots van een sperdifferentieel en achterwielaandrijving niet geweldig vinden? Daarmee is alles gezegd. Hij heeft ook niet het intimiderende, moeilijk te voorspellen weggedrag van de M4. Daarmee is de M2 op dit moment de meest ongecompliceerde en lekkerste rijdersauto van het M-label.”

