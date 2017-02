Throwback Thursday: Jaguar XE

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de Jaguar XE met 163 pk sterke diesel uit 2016. Peter vertelt: “Mike Cross is bij Jaguar verantwoordelijk voor de dynamische kwaliteiten van de auto’s. Hij zorgt er niet alleen voor dat ze goed sturen en mooi op de weg liggen, maar ook dat ze goed dwars gaan. Hij is een fervent driftliefhebber en dat voel je zelfs terug in een lease uitvoering van de XE. Door de smalle banden met zachte wang en de softe demping laat hij zich eenvoudig in overstuur brengen. Stuur even scherp voor een bocht de andere kant op en vervolgens scherp in, dan komt de kont lekker opzetten. Vervolgens heb je heel veel stuuruitslag om de drift te stabiliseren en vast te houden. De sliphoeken die de XE kan maken zijn absurd. Kijk maar naar de foto. Met een doodnormale diesel. Geweldig toch!?”