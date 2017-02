Throwback Thursday: Mazda MX-5 (2015)

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de Mazda MX-5 uit 2015.

Goudeerlijk

Peter vertelt: “De roadster staat voor genieten van een goudeerlijk en levendig weggedrag dat toegankelijk is door gemakkelijk benaderbare grenzen. Polderwegen worden wereldberoemde circuits, de doorsnee bestuurder een begenadigde coureur. Van een droge dag maakt hij hartje zomer, van een boulevard een avontuur. Of je nou wilt toeren naar de ongrijpbare horizon of hard wilt hoeken in een buitengebied: het is een groot genoegen. De vederlichte aanvoelende Mazda MX-5 duikt en rolt er lustig op los, maar daardoor is hij hartstikke comfortabel. Hij heeft weinig grip en glijdt over het asfalt bij betrekkelijk lage snelheden.

“Iedereen kan zich een held voelen in de MX-5”

Hij stuurt zeer nauwkeurig en slechts weinig auto’s geven zozeer het gevoel dat je de zaak zo volledig onder controle hebt. Het is een vergaand neutrale auto die uiteindelijk met licht onderstuur de bestuurder aanspoort tot actie. De kont wil midden in een bocht door gas te lossen of iets meer in te sturen graag uitwaaieren, maar dat gaat zo geleidelijk dat je hem elke keer met een glimlach corrigeert. Bovendien stuurt, remt en drift de MX-5 zo volkomen intuïtief dat hij talenten in je naar boven haalt, waar je totaal geen weet van had. Iedereen kan zich een held voelen in de MX-5 en dat is al vier generaties lang de kracht van dit concept.”

