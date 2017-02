Bescheiden update voor Skoda Rapid Spaceback

Geen ‘vier ogen’ voor de Skoda Rapid dus. Want de uiterlijke opfrisser van de Spaceback – de sedan hebben we hier in Nederland niet meer – stelt niet heel veel voor.

Er is een nieuwe voorbumper met andere mistlampen en een “verlengde achterruit”, waarmee Skoda bedoelt dat het glas nu iets verder doorloopt tussen de achterlichten. Optioneel zijn de koplampen voortaan uit te rusten als bixenon-units met LED-dagrijverlichting.

De basismotor is niet langer een 1.2 TSI (met 90 of 110 pk), maar een 1.0 TSI (met 95 of 110 pk). Daarboven staan een 125 pk sterke 1.4 TSI en twee turbodiesels (een 1.4 met 90 pk en een 1.6 met 116 pk).