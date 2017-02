Een opvallende uitspraak van Ferrari in zijn verklaring over de groeiende verkoopcijfers wereldwijd. Volgens de Italiaanse autobouwer is het nieuwe verkooprecord te danken aan een “strong performance” van de Ferrari F12tdf. Opmerkelijk, aangezien de oplage van de limited edition vooraf al vast stond.

Ferrari wist afgelopen jaar 8.014 kopers voor zijn sportwagens te vinden. Dat zijn er 114 meer dan begroot. In 2015 verkocht Ferrari precies 7.664 auto’s, in 2014 nog 7.255. Voor dit jaar verwacht Ferrari wederom meer kopers te vinden. De Italianen hopen in totaal 8.400 sleutels te mogen overhandigen, wat betekent dat de verkoop van Ferrari in amper drie jaar tijd met maar liefst 16% zal zijn gestegen!

DE PRODUCTIECIJFERS VAN DE GELIMITEERDE FERRARI’S

Verdeling

De Italianen maken nooit bekend hoe het jaarcijfer over de verschillende modellen verdeeld is. Het concern laat alleen weten dat de afzet van de V8-types (California T, 488 GTB en 488 Spider) met 5% is toegenomen. De verkoop van de V12-varianten (GTC4Lusso, F12berlinetta, F12tdf, F60 America, FXX K en LaFerrari) nam met 4% toe. De productie van de F12berlinetta is inmiddels uitverkocht. Ferrari zal de opvolger begin maart op de Autosalon van Genève onthullen.

VERKOOPCIJFERS per jaar

2016: 8014 stuks

2015: 7664

2014: 7255

2013: 6922