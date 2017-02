Video: mee in een Hot Wheels-autootje – nu in het donker!

De stuntende Hot Wheels-miniatuurauto’s op video keren terug, ditmaal in een verrassend duister filmpje. Ga weer mee aan boord en geniet!

Hot Wheels

Wellicht herinner je de video van de vorige keer nog, waarin een groep knappe videomakers ons deden geloven dat we meereden aan boord van een Hot Wheels-autootje op een onwerkelijk lange stuntbaan. Natuurlijk zat er wat slim montagewerk bij, maar evenzogoed was het een interessante ervaring.

Ditmaal zijn ze terug, maar dan met een behoorlijk duistere variant: in deze video rijden we door een soort schier oneindig lange donkere tunnel, die versierd is mer allerlei soorten verlichting – van neonlampen tot vuurhoepels! Toegegeven: deze video wekt net wat minder indruk dan het origineel, maar het ritje biedt evenzogoed een geinige ervaring.