Volvo maakt ons lekker met nieuwe Volvo XC60

Eén van de vele lekkermakertjes voor de aankomende Autosalon van Genève: het achterlicht van de Volvo XC60, die we daar voor het eerst gaan zien.

Volvo XC60

Het is alweer de tweede teaser van de nieuwe SUV, want bovenstaande afbeelding van onlangs laat het front van de Volvo XC60 vanuit een garage zien. Natuurlijk herkennen we in beide foto’s het familiedesign van het Zweedse merk, maar de gehele auto blijft in elk geval tot 7 maart aanstaande onder het doek.

De huidige Volvo XC60 is alweer negen jaar op de markt maar verkoopt nog altijd uitstekend. De nieuwe XC60 wordt gebaseerd op het SPA-platform van Volvo, waar ook de S90, V90, V90 Cross Country en XC90 op gebouwd worden. Voor de XC60 wordt het platform alleen iets ingekort. Naast de viercilinder waarmee de auto gelanceerd wordt zouden we op termijn zelfs een driecilinder in het vooronder kunnen verwachten.

Volvo XC40

Daarnaast kunnen we in de loop van dit kalenderjaar ook het kleinere broertje van de XC60 verwachten: de Volvo XC40. De XC40 is de eerste auto die gebruik maakt van het nieuwe CMA-platform van Volvo, waar later ook de V40 en S40 op gebaseerd zullen worden.