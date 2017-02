Volvo XC40 aan het testen in Nederland

Over iets meer dan een jaar kijk je waarschijnlijk niet meer vreemd op bij het zien van een Volvo XC40. Nu trok de nieuwe SUV echter een hoop bekijks tijdens zijn testwerk in Nederland. Meerdere Autovisie-lezers kwamen de volledig ingepakte nieuwe Volvo tegen.

SUV

In Zweden wordt op dit moment hard gewerkt aan twee SUV’s: de nieuwe XC60 en deze XC40. Van beide modellen zijn de verwachtingen hoog. Zo is de XC60 qua verkoopaantallen – zelfs na negen jaar – nog steeds de belangrijkste auto voor de Zweden, maar is daarentegen het segment van de XC40 juist weer enorm in opkomst. Als de XC40 in 2018 op de markt komt, kan het dan ook best eens het bestverkochte model van Volvo worden. Jaarlijks moeten er in elk geval meer dan 100.000 exemplaren van verkocht gaan worden. Dat zijn er net zoveel als dat er vorig jaar van de V40 en V40 Cross Country werden verkocht. Best ambitieus, maar zeker niet onrealistisch.

BEKIJK OOK: AUTOVISIE TV – WORDT DE VOLVO V90 EEN ICOON?

Volvo XC40

Alle technische specificaties zijn – uiteraard – nog geheim, maar toch weten we al behoorlijk wat van de Volvo XC40. De auto wordt gebaseerd op het nieuwe Compact Modular Architecture (CMA)-platform. In de basis wordt hij voorwielaangedreven, maar ook vierwielaandrijving wordt mogelijk. Bij de ontwikkeling van het platform is – net als bij het platform van de S90, V90 en XC90, het Scalable Product Architecture (SPA)-platform – rekening gehouden met elektrificatie. Zo moet hij leverbaar worden met een elektromotor die de achterwielen aandrijft. Het is niet de enige vorm van vierwielaandrijving, want je kunt hem ook met een cardanas krijgen. Op motorisch gebied kun je rekenen op een aantal viercilinder benzine- en dieselmotoren die we nu al kennen uit de S90 en V90, aangevuld met driecilinder benzinemotoren.

S40/V40

Na de introductie van de XC40 zal Volvo niet alleen een nieuwe V40 lanceren, maar ook een S40. Die auto’s zullen gebruik gaan maken van hetzelfde platform, maar minder hoog op de wielen staan.

Foto’s: Marcel Bleeker en Dirk Bakker

Concept 40.1

Volvo gaf zelf afgelopen jaar een voorproefje van de XC40 in Zweden. Die auto had de naam Concept 40.1. Lees het volledige verhaal hier en bekijk de foto’s hieronder.