Welke sportsedan klinkt het lekkerst?

Voor Autovisie Magazine 4, die nu in de winkel ligt, reed testredacteur Dries van den Elzen met -in alfabetische volgorde- de Alfa Giulia Q, de BMW M3 en de Mercedes-AMG C63 S. In het magazine staat alles over dit drietal, maar hier hoor je hoe de drie sportsedans klinken. Welke klinkt het lekkerst?