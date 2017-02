Zèlf ijsrijden in aanstaande racegame Project CARS 2

De poolcirkel heeft een iconische waarde gekregen binnen de autowereld. Nieuwe modellen worden er bij de vleet getest – al dan niet voor het plezier. Straks kan iedereen dat doen – in de racegame Project CARS 2.

Project CARS 2

Project CARS is eigenlijk al zo ongeveer de beste realistische racegame die je op het moment kunt vinden. Op de spelcomputers komen gevestigde namen als Gran Turismo en Forza Motorsport simpelweg niet in de buurt van de waarheidsgetrouwe beleving die deze relatief onbekende naam biedt – op de PC zijn er ook andere goede simulatoren, zoals iRacing en Assetto Corsa.

Evenzogoed worden we erg blij van de officiële onthulling van deze opvolger. Ontwikkelaar Slightly Mad Studios belooft ons ruim 170 (vooral race)auto’s om mee te spelen dik meer dan zestig circuits. En daar heb je niet eens per sé een racestuurtje voor nodig – ook met een controller zal de game fatsoenlijk te besturen zijn, lekker vanuit je luie stoel.

IJsrijden

Volledig nieuw is de mogelijkheid om op een besneeuwd Zweeds ijsmeer te kunnen driften. Daarvoor zijn de ontwikkelaars een samenwerking aangegeven met Mercedes-Benz, dat net als vrijwel elk rivaliserend premium automerk dergelijke mogelijkheden biedt in het echte leven. Een opmerkelijke keuze, aangezien in de eerste Project CARS-game louter op asfalt geracet werd. We zijn benieuwd.

Ook rallycrosscircuits en soortgelijke (semi-)onverharde parkoersen staan op de planning. Bovendien wil Slightly Mad Studios je nog meer uitdagend door een geavanceerd dynamisch weersysteem, waarbij regenwater op de baan voor poeltjes en riviertjes zorgt – die bovendien weer verdwijnen als er genoeg gereden is. Of dat allemaal ook echt goed werkt, merken we dit najaar, wanneer de game op de PlayStation 4, Xbox One en PC verschijnt.