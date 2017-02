Zelfs superlichte stoelen voor de Alpine A120

Het grote wachten op de gloednieuwe Alpine A120 is bíjna voorbij. De nieuwe sportwagen wordt een echte lichtgewicht, ook met dank aan speciale superlichte stoelen.

Superlichte stoelen

Dat de gloednieuwe Alpine A120 een vederlichte rakker moet worden, is inmiddels wel duidelijk. Zo kwamen we onlangs al te weten dat de auto vooral uit aluminium vervaardigd zal zijn, om erover te zorgen dat het leeggewicht op ongeveer 1.100 kilogram uitkomt. De 250 tot 300 pk sterke 1,8 liter viercilinder moet zo een sprint van 0 tot 100 km/h in 4,5 seconde mogelijk maken.

Nu weten we dat die gedachte niet alleen voor de koets geldt. Ook interieurcomponenten worden zo licht mogelijk gehouden om dat getal op de weegschaal te kunnen aantikken. Zo heeft Alpine speciale lichtgewicht kuipstoelen voor de auto ontworpen, die slechts 13,1 kilo per stuk wegen. Vergelijkbare zetels van concurrenten zouden naar verluidt dubbel zoveel wegen. Verwacht desondanks geen al te Spartaanse zit: de bekleding is van mooi leer met suede in het midden.

Downforce

Verder weten we in elk geval dat de A120 een volledig vlakke bodem krijgt, evenals een aerodynamisch verantwoorde diffuser. Die zorgt ervoor dat downforce gecreëerd worden zonder de auto vol spoilers te moeten beplakken – die bovendien op rechte stukken alleen maar voor snelheidsverlies zorgen.