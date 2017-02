Zie hoe de McLaren Super Series wordt opgewarmd

McLaren is onderhand kampioen in supercars uitbrengen. Voorafgaand aan de onthulling van de nieuwe McLaren Super Series zien we ‘m al in actie.

McLaren Super Series

De (MP4-)12C is inmiddels bijna vergeten, maar ook de 650S is bijna aan het einde van z’n Latijn. Wat de exacte naam van de nieuwe supercar wordt, weten we nog niet. Doet er eigenlijk ook niet zo toe: we verwachten vooral nóg meer snelheid en agiliteit.

Om ons een voorproefje te geven op de kwaliteiten van de nieuwe McLaren Super Series, heeft het Britse merk alvast een video vrijgegeven van het betere testwerk. Het accelereren, remmen en zowel strak als dwars door de bocht gaan moet allemaal nog verder verbeterd zijn. Bovendien horen we de nieuwe vierliter-V8 met twee turbo’s in actie.

Ook bovenstaande afbeelding is bedoeld om ons lekker te maken. We zien eigenlijk niets meer dan het linkervoorwiel, de keramische remschijf en een koolstofvezel luchthapper – maar het is alweer meer dan genoeg om ons reikhalzend te doen uitkijken naar de officiële onthulling in Genève.