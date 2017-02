Zo klinkt de Formule 1-motor van Mercedes-AMG

De eerste Formule 1-race van 2017 is nog zo’n anderhalve maand weg, maar nu beginnen de teams al de eerste details van hun auto’s vrij te geven. Mercedes-AMG laat horen hoe de motor voor het seizoen van 2017 klinkt.

Meer herrie

Nee, zo goed als de V8’s of de V10’s van weleer klinkt de 1,6 liter V6 nog altijd niet. Wel lijkt de motor meer geluid te produceren dan voorheen. Of dat ook echt zo is, zullen we pas tijdens het eerste testwerk gaan zien, maar de tekenen zijn in elk geval goed. Vorig jaar werden de auto’s al luider dan in 2015 en dit jaar moet er weer een stap genomen zijn. De auto’s worden tegelijkertijd een stuk breder en krijgen fors bredere banden. Zo klinkt de motor voor seizoen 2017, toen hij voor het eerst werd gestart.

Onthulling

Over twee weken beginnen de eerste teams met de onthulling van de auto’s. Renault trekt waarschijnlijk als eerste het doek van de Formule 1-wagen van 2017 op 21 februari. De dag erop toont Force India de auto op het circuit van Silverstone. Weer een dag later is datzelfde circuit de locatie voor de onthulling van de Mercedes-AMG. Ferrari volgt vervolgens op de 24e, tegelijkertijd met McLaren. Ferrari toont de auto in Fiorano en McLaren trekt in Woking het doek eraf. Op 26 februari staat de onthulling van de Toro Rosso gepland. Wanneer de Red Bull officieel wordt getoond is nog de vraag.

Twintig

In totaal worden er twintig races gereden in het Formule 1-seizoen van 2017. Op 26 maart vindt de eerste plaats, in het Australische Melbourne. Op 26 november, acht maanden later, is de laatste race in Abu Dhabi.

