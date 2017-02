Zo wonderlijk is Toyota’s zege in WK rally na 18 jaar

In pas de tweede ronde van het WK rally sinds de rentree van Toyota begin dit jaar wist het Japanse merk weer te winnen. Daar ging wel wat aan vooraf.

Toyota

De Japanners streden in de vorige eeuw decennialang mee en behaalde meerdere wereldtitels in de jaren negentig, dankzij de inspanningen van het in Keulen gevestigde (en nu genaamde) Toyota Motorsport GmbH – TMG. In 1999 trok de fabrikant zich echter terug. Ruim drie jaar geleden werd duidelijk dat Toyota bezig was met een terugkeer in het wereldkampioenschap rally.

In eerste instantie zou dat weer met TMG zijn, dat al hard werkte aan een rallyversie van de Yaris. In 2015 werd die rol echter gedwongen overgedragen aan levende rallylegende Tommi Mäkinen, die op voordracht van Toyota-topman Akio Toyoda het programma verder mocht leiden. Met zijn eigen mensen bouwde Mäkinen een team én de huidige Yaris WRC op in de binnenlanden van Finland.

WK rally

Voorafgaand aan de eerste WK-rally van dit seizoen, drie weken terug rondom Monte Carlo, waren de verwachtingen vrij laaggespannen. De Yaris zou in Finland op betrekkelijk spartaanse wijze in elkaar zijn gezet en ondanks een agressieve bodykit (in lijn met de nieuwe reglementen voor dit seizoen) snelheid missen vergeleken met de Citroëns, Hyundais en Fords. Dat bleek niet het geval: Jari-Matti Latvala behaalde een strakke tweede plek, weliswaar mede door een onfortuinlijke stuurfout van Hyundais Thierry Neuville.

Afgelopen weekend werd zelfs de eerste zege geboekt in Zweden. Wederom lag Neuville lange tijd fier op kop en wederom vergooide de Belg een vrijwel zekere zege door de ophanging van zijn i20 kapot te rijden. Latvala hield als vliegende Fin het hoofd koel en de Fiesta van viervoudig kampioen Sébastien Ogier achter zich. Het resultaat: de 44e WK-rally-overwinning voor Toyota, en de eerste sinds de ronde in China in 1999.