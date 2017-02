Onder de hamer: Aston Martin DB Mk II van David Brown

Aston Martin hád ooit al een crossover! Kijk maar eens naar die grondspeling en ballonbanden van deze DB Mk II uit 1949. Hij moet tussen de 1,5 miljoen en 2,25 miljoen dollar (1,43 miljoen – 2,14 miljoen euro) opleveren, want hé… Hij was ooit van David Brown zelf.

Liefhebbers weten over wie we het hebben. David Brown is waarschijnlijk de belangrijkste man in de geschiedenis van Aston Martin. Hij kocht het merk in 1947 en drukte er tot en met de jaren zeventig zijn stempel op. Onder zijn regie ontstond de DB-serie (DB voor David Brown) en deze auto is daarvoor de aanzet geweest.

“David Brown heeft zijn DB Mk II niet lang gehouden”

Althans, deze DB Mk II is een van de vier auto’s die zouden leiden tot de DB2. Chassisnummer LML/49/4 was Browns persoonlijke auto. De andere drie – LMA/49/1, LMA/49/2 en LML/49/3 – werden door Aston Martin ingezet in de eerste 24 uur van Le Mans na de Tweede Wereldoorlog. De eerste twee hadden een 2,0 liter viercilinder onder de kap, de derde en Browns DB Mk II hadden een 2,6 liter zes-in-lijn.

Brown heeft zijn Aston niet bijster lang gehouden. Al in 1950 deed hij hem van de hand, waarna de auto in hetzelfde jaar in handen van coureur Lance Macklin de Coppa Inter-Europa en Targa Florio reed. Macklin verkocht de DB Mk II in 1951 nadat hij er in de Targa Florio een ongeluk mee had gehad.

Sinds die tijd heeft de Aston Martin veertien eigenaren gehad (ene Peter John Lee hield hem het langst: van 1965 tot en met 1992). De vijftiende kan zich bij veilinghuis Gooding & Company melden, want daar gaat de DB Mk II op 10 maart onder de hamer, tijdens het concours d’elegance van Amelia Island in Florida.