Onder de hamer: Alpina B12 5.0 Coupé

Nou is een BMW 850i al behoorlijk Jacobse en Van Es, maar deze Alpina B12 5.0 Coupé is helemaal van De Tegenpartij. Hij is fout met een hoofdletter F, maar ondanks dat zó ontzettend gaaf. En zeldzaam.

Want Alpina bouwde tussen 1990 en 1994 slechts zevenennegentig exemplaren van de B12 5.0 Coupé, waarvan er slechts vijf het stuur aan de rechterkant hadden. Kan het nog zeldzamer? Jazeker! Alpina produceerde tussen 1992 en 1996 niet meer dan zevenenvijftig stuks van de B12 5.7 Coupé.

“Dit is de op één na duurste B12 5.0 Coupé die ooit nieuw is verkocht”

Die laatste is gebaseerd op de BMW 850CSi (5,6 liter V12 met 380 pk) en heeft een tot 5,7 liter vergrote V12 met 416 pk. De B12 5.0 Coupé heeft als basis de BMW 850i, maar haalt 350 pk uit zijn 5,0 liter V12 in plaats van 300 pk. De twaalfcilinder is gekoppeld aan een viertraps (!) automaat, niet aan de handgeschakelde zesbak van de B12 5.7.

De B12 5.0 Coupé haalt 100 km/h in 6,8 seconden en verliest pas bij 280 km/h zijn gevecht met de lucht- en rolweerstand (de 850i is begrensd op 250 km/h). Van de buitenkant is hij te herkennen aan zijn diepe frontspoiler, zijn enorme twintigspaaks wielen en zijn vier ronde uitlaatpijpen (de 850i heeft vier vierkante uitlaten). Daarbij is dit exemplaar uit 1991 uitgevoerd met de kenmerkende Alpina-striping op de flanken en onder de neus.

Hij heeft in zesentwintig jaar niet meer dan 62.764 kilometer gelopen, is altijd in het bezit geweest van een Alpina-liefhebber en heeft gefigureerd in diverse tijdschriften. De B12 wordt op 25 februari geveild bij Silverstone Auctions en moet tussen de 52.000 en 64.000 euro opbrengen. De koper krijgt er onder meer een brief bij van BMW, waarin staat dat dit de op één na duurste B12 5.0 Coupé is die ooit nieuw is verkocht.

Fotocredits: Laurens Parsons / Silverstone Auctions