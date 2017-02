Dwars door het hart van Schotland ligt een autoroute met perfect getimede tempowisselingen en een divers repertoire aan asfaltstijlen.

EXTREEM STUURWERK DOOR DE HIGHLANDS

In mei vindt alweer de 3e editie van de Autovisie Stuurmanswegen autoreis door het prachtige Schotland plaats. Dit gebied is een waar paradijs voor de stuurmannen, die houden van het betere stuurwerk, de mystieke natuur en pittoreske dorpjes.

De route start in Pitlochry. Dit plaatsje ligt tussen de natuurparken Cairngorms en Ben Lawers, waar heerlijk kan worden gereden. Highlights tijdens deze trip zijn het Kielder Forest Park, Loch Lomond en het Trossachs National Park. Ook worden de Ben Nevis, de prachtige kustroute bij Inverness, het kunstwerk The Kelpies en de plaats Edinburgh niet overgeslagen. Houdt u van sturen in het decor van James Bond, prachtige natuurparken en door dorpjes waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan?

