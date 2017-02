VIDEO Uw Garage: Oldsmobile Ninety Eight Convertible (1968)

De achtcilinder van zijn Oldsmobile Ninety Eight Convertible klinkt Stefan van der Waals als muziek in de oren. Kalmerende muziek, want als de ‘good old American V8’ laag in de toeren stationair draait, komt Van der Waals helemaal tot rust.

