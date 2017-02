Afgehamerd: de Pontiac Trans Am van Burt Reynolds

Zou acteur Burt Reynolds na de opnames van Smokey and the Bandit alle overgebleven exemplaren van de Pontiac Trans Am hebben gekocht? Het lijkt er wel op, want er is weer een exemplaar van de acteur verkocht.

Upgrade

Burt Reynolds, Bandit in de film Smokey and the Bandit, heeft in Scottsdale onlangs zijn vierde Pontiac Trans Am verkocht. Waar hij eerder vooral originele exemplaren van de bekende zwarte Trans Am verkocht, betrof het dit keer een compleet aangepaste auto. De Trans Am uit 1978 werd voorzien van een 600 pk sterke 8,2 liter V8 (origineel had hij een 6,6 liter V8 met 188 pk). Hij kreeg moderne wielen en betere remmen. Ook heeft de auto een op maat gemaakt interieur dat uiteraard voorzien werd van meerdere handtekeningen van de acteur. De Trans Am bracht 275.000 dollar op en werd door de acteur zelf het podium op gereden.

Nummer vier

In 2014 begon de acteur met het verkopen van zijn verzameling Trans Ams. De eerste auto die hij verkocht was een originele promotieauto voor de film uit 1977. Die auto verliet het veilinghuis voor 450.000 dollar. Vervolgens rook Reynolds goud, want een jaar erna verkocht hij nog een Trans Am, dit keer voor 170.000 dollar. Het enige dat hij ermee had gedaan was een handtekening erop zetten en daarmee was het plots een ‘eerbetoon’ aan de film. Hij had de auto slechts een jaar gehad. Vorig jaar toverde Reynolds wel weer een echte promotieauto uit de hoge hoed en die leverde maar liefst 550.000 dollar op. Hieronder zie je Reynolds in actie in de film uit 1977.