Uw garage: Cadillac 75 Fleetwood (1954)

Dwars door ons Uw Garage-archief. Vorig jaar stapten we in de ruige Cadillac 75 Fleetwood van Patrick Hofland. Hij kocht de auto niet, maar ruilde hem voor een hot rod. Alle auto’s en motoren die de grote Fleetwood voorgingen, waren zonder uitzondering Amerikaans. Deze Cadillac moet echter wel even blijven…