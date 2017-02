Uw Garage: Datsun 240Z (1972)

Jordy Koelhuis prees zich gelukkig met zijn zelf uit de Verenigde Staten geïmporteerde Datsun 240Z uit 1972. Het was precies de auto waarnaar hij op zoek was. Maar de kentekenplaten die er in Nederland werden opgezet, zijn echt de kers op de taart.

