Uw Garage: Mazda 929 Coupé (1975)

Dwars door ons Uw Garage-archief. Kor Groeneweg uit Alkmaar is gek op Mazda’s. Zijn liefde voor het Japanse merk kreeg hij van huis uit mee. Hij heeft er dan ook tientallen gehad, maar zijn mooiste blijft wel even. Vorig jaar reden we mee in de Mazda 929 Coupé.