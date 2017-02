Voor u gevonden: Jaguar XJR-15 met race-V12

Iedereen die de jaren negentig op een of andere manier heeft meegemaakt, kent de Jaguar XJ220. Een ondergewaardeerde supercar – mede door deze Jaguar XJR-15.

Jaguar XJR-15

Na het succes van Jaguar in de sportwagenracerij – waaronder Jan Lammers’ overwinning in de 24 Uur van Le Mans in 1988 – had het Britse merk wel oren naar een supercar om dat feestje te vieren. Dat gebeurde niet met de XJ220, die al sinds medio jaren tachtig werd ontwikkeld maar zag pas in 1992 het daglicht zag. De XJR-15 kende wat dat betreft een veel gemakkelijker leven: na de aankondiging eind 1990 rolden in 1991 al de eerste productie-exemplaren uit de fabriek.

Raceauto

Nou ja, ‘productie’ – de XJR-15 was met recht een raceauto voor straatgebruik. De dik 450 pk sterke, zesliter V12 kwam bijna rechtstreeks uit de Groep C-raceauto’s van Jaguar, terwijl voor de carrosserie gebruik was gemaakt van koolstofvezel en kevlar – nog vóór de McLaren F1 officieel gebouwd werd. Slechts 27 exemplaren werden er gebouwd van de Jaguar XJR-15: velen kwamen vooral of zelfs alleen in actie op het circuit, bijvoorbeeld in een heuse cup in het voorprogramma van Formule 1 Grands Prix.

Waarde

Lange tijd waren XJR-15’s een klap meer waard dan de XJ220, terwijl die juist in de markt gezet werd als Jaguars ultieme hypercar. Vooral de atmosferische race-V12 deed de harten van echte liefhebbers sneller kloppen dan de turbo-V6 die uiteindelijk in zijn ‘opvolger’ belandde. Tegenwoordig lijken de twee supersportievelingen wat meer gelijk aan elkaar: deze Jaguar XJR-15 (met slechts 1.400 mijl op de teller) staat te koop in Engeland voor de lieve som van 400.000 pond. Voor ongeveer hetzelfde bedrag wordt een beetje courante XJ220 tegenwoordig op een veiling verkocht.