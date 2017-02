Voor u gevonden: zeer ervaren Porsche 962 van Kremer

Lang niet elke raceauto die geveild of verkocht wordt, is een echte winnaar. Maar ook op ervaring kun je veel respect afdwingen. Zoals deze Porsche 962 van satellietraceteam Kremer.

Porsche 962

Deze Duitse Groep C-racer kwam voort uit de jarenlange ervaring van Porsche in de prototyperacerij. Een van de meer succesvolle satellietteams was Kremer, dat onder meer in 1979 de 24 Uur van Le Mans won met een 935 K3 – een zelf doorontwikkelde versie van de Porsche 935.

Zo werd deze Porsche 962 dik tien jaar later verbouwd tot Kremer CK6 – met als cruciale verschil een nieuw chassis van een aluminium honingraatstructuur. Dat maakte de auto stijver en duurzamer, waardoor het chassis in kwestie tot maar liefst 1999 kn worden ingezet op hoog niveau. In de tussentijd ging zelfs het dak er letterlijk af: omdat midden jaren negentig open prototypes gewenst waren op Le Mans, maakte Kremer er een K8 Spyder van.

Le Mans

Door de jaren heen verscheen de auto in kwestie maar liefst zesmaal aan de start van de race op Le Mans, maar wist nooit schokkende resultaten te boeken. Evenzogoed wekt de auto met z’n herkenbare design en machtige drieliter zescilinder met turbo nog altijd veel ontzag. Autovisie reed vorig jaar nog zelf met een vergelijkbare Porsche 962.

Dit exemplaar staat te koop bij Jan B. Lühn. De vraagprijs is onbekend, maar voor een beetje Porsche 962 wordt op een veiling tegenwoordig gauw een miljoen euro afgerekend.