Voor u gevonden: ex-Villeneuve Ferrari 312 T3

De aanloop richting het nieuwe Formule 1-seizoen is in volle gang met de tests. Zelf een stukje F1-geschiedenis bezitten? Overweeg eens deze Ferrari 312 T3.

Ferrari 312 T3

Dit raspaard stampt uit 1978 en maakte onderdeel uit van de Ferrari 312T-lijn – het basis-F1-chassis waarvan Ferrari van 1975 tot en met 1980 gebruik maakte. In zes verschillende gedaantes werden er zo 27 Grands Prix, vier constructeurstitels en drie rijderskampioenschappen in de wacht gesleept.

De met een platte twaalfcilinder uitgerust auto van ’78 deed het op zich bepaald niet slecht. De Lotussen van Mario Andretti en Ronnie Peterson waren weliswaar over het hele seizoen sterker, maar ook Carlos Reutemann deed het dat jaar met vier GP-zeges zeker niet onaardig. Teamgenoot Gilles Villeneuve wist slechts viermaal in de top-6 te finishen – waaronder eenmaal als winnaar.

Succes

Beide mannen bestuurden de auto in kwestie, te weten chassis #032. Villeneuve deed dat tijdens de GP van Zuid-Afrika, maar zonder succes. Reutemann wist de race daarop in Long Beach echter te winnen na een boeiende duel met zijn teamgenoot. Daarmee eindigde ook gelijk de erelijst van de auto in kwestie.

Deze Ferrari 312 T3 werd vervolgens gekocht door een Franse verzamelaar en is meermaals ingezet in de Historische Grand Prix van Monaco. Historische autospecialist Fliskens biedt de auto nu te koop aan voor een onbekende prijs.