Nieuwe Michelin Pilot Sport 4 S: Dé ultra high performance-band

De nieuwe Michelin Pilot Sport 4 S is ontwikkeld voor sportwagens en sportsedans. De opvolger van de Michelin Pilot Super Sport biedt ongekende prestaties, ultieme precisie en ongeëvenaard rijplezier.



Zijn bijzondere karakter dankt de Michelin Pilot Sport 4 S aan zijn ‘bi-compoundtechnologie’, wat betekent dat de band is opgetrokken uit twee verschillende rubbersamenstellingen. Het buitenste deel van het loopvlak heeft een hybride samenstelling voor een betere grip op droog wegdek en op het binnenste deel is een uniek mengsel van silicium en functionele elastomeren toegepast voor uitstekende tractie op natte ondergronden.

Onafhankelijk getest

In een test van de onafhankelijke Duitse organisatie TÜV SÜD won de Michelin Pilot Sport 4 S op diverse vlakken van vijf concurrenten. Zijn remweg op droog wegdek was bijna een meter korter dan die van de op één na beste band in het vergelijk. Terwijl er op nat wegdek zo’n twee en een halve meter tussen de remweg van de Michelin Pilot Sport 4 S en die van de slechtst scorende tegenstrever zat. Daarbij was de Michelin Pilot Sport 4 S met een flinke marge de snelste band op het circuit.

Fluwelen look

De Michelin Pilot Sport 4 S is ontworpen voor auto’s van het kaliber Porsche, Ferrari, Mercedes-AMG en BMW M. Net als alle premiumbanden van Michelin is de Pilot Sport 4 S voorzien van Michelin Premium Touch Technology-zijwanden, die een fluwelen look hebben. Tevens is hij uitgerust met een diepe velgrandbeschermer om schade aan lichtmetalen wielen te voorkomen. De Michelin Pilot Sport 4 S is verkrijgbaar in vierendertig afmetingen in de maten 19 en 20 inch.

