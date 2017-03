Autovisie TV: Aflevering 2 (trailer)

In deze aflevering bezoekt Werner het Seat Museum om de historie van het Spaans merk in te duiken. Daarnaast vergelijkt hij de Ferrari 488 GTB met de Porsche 911 Turbo S en is bij Stern Exclusief om exclusieve auto’s te bekijken en een rondje te rijden in een Morgan Plus 8. Het Automeisje Yvette Houtgraaf probeert het automatische inparkeren van de BMW 7-serie uit. Hoe nuttig en hulpvaardig is deze toevoeging?