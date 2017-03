Autofolder: Daihatsu Copen

Voor sommige brochures moet je ver reizen. Niet alleen worden er in het buitenland modellen geleverd die wij hier niet kennen, er worden zelfs merken gevoerd die je hier niet (meer) kunt krijgen. Toen Sjoerd van Bilsen recent in Tokio was, bracht hij dan ook een bezoek aan de Daihatsu showroom. Deze autofolder van de Daihatsu Copen is zijn nieuwste aanwinst.

Sjoerd vertelt: “Tijdens mijn recente bezoek aan Tokio had ik na aankomst in het hotel enkele uurtjes vrij te besteden. Ik besloot direct mijn koffers onuitgepakt op de kamer te zetten, mezelf op te frissen en meteen een taxi te pakken voor enkele bezoeken aan autobedrijven. Japan is een geweldig land voor de petrolheads. Er rijden daar modellen die niet in Europa worden verkocht of zelfs niet buiten de landsgrenzen worden geleverd. Het merk Daihatsu bestaat daar nog steeds, in tegenstelling tot in Europa, en levert ginds heel geinige auto’s om te zien.”

Muisje op wielen

“Op de een of andere manier heb ik altijd een zwak gehad voor de Copen van Daihatsu. Het kleine muisje op wielen met zijn compacte afmetingen en inklapbare hardtop bezorgde mij toch altijd een glimlach op mijn gezicht.”

Gehaakte bekleding

“Ik vroeg de taxichauffeur om mij naar de Daihatsu-dealer te brengen. Ik had op Google het adres opgezocht. Vervolgens een schermafbeelding van het Japanse adres met kaartje gemaakt. De chauffeur moest drie keer kijken voordat hij het begreep. In zijn Toyota Crown met gehaakte stoelbekleding bracht hij me naar de andere kant van Tokio. Het was een aardig stukje rijden. Het viel mij op dat er steeds minder taxi’s te zien waren.”

Folderrek

“Bij de dealer aangekomen besloot ik toch maar om de taxi te laten wachten. Ik liep richting de deur. Achter de balie, die een metertje of dertig van de entree stond, zag ik de receptioniste al opstaan en nog voordat ik één stap binnenzette, begroette de dame mij al in het Japans. De dame vroeg of ze mij kon helpen. Ten minste, dat denk ik. Ik legde haar in handgebaren uit dat ik graag brochures wilde hebben. Ze begreep het in een keer en liep direct richting het folderrek. Ze pakte er één, een programmafolder, en kwam terug. Ik bedankte haar natuurlijk, maar vroeg gelijk of ik niet van alle folders een exemplaar kon krijgen. Totaal geen probleem.”

Uitlaatservice

“Ze liet elke folder voordat ze die op de tafel legde aan mij zien, wachtend op goedkeuring. Nadat we alle modellen hadden gehad, bedankte ik haar vriendelijk en liep met de fikse stapel richting de uitgang. Ze volgde mij, door de deur, naar buiten, tot aan de wachtende taxi. Op het moment dat ik instapte maakte ze nog een diepe buiging. Vervolgens liep de dame de 25 meter naar de uitrit van het parkeerterrein, waar ze nog maals haar dank voor mijn bezoek uitte. Een mooi gezicht.”

Metamorfose

“Een van de brochures was die van de nieuwste Copen. Ondanks de complete restyling enkele jaren geleden is de tweede generatie nog altijd een kekke cabriolet met een inklapbare hardtop. Wat de nieuwste editie te gek maakt is de wisselbare carrosserie, zodat je de Copen een klassieke, stoere of keurige uitstraling kan geven. Door ‘eenvoudig’ de plaatwerkdelen en de lichtunits aan te passen, heb je een compleet ander model. Iets dergelijks verzon ook Smart, maar de Copen gaat daarbij een stapje verder zoals je in de brochure kunt zien. Dan vraag je je af waarom Daihatsu’s aandeelhouder Toyota een dergelijk model niet onder eigen vlag op de Europese markt had willen brengen. Ik weet het, een te grote investering voor een heel klein afzet volume. Maar dit is toch straatbeeldverfraaiing, of niet?”