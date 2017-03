Review: Lamborghini Aventador S van Looksmart

Met een productievolume van meer dan 6000 stuks is de Aventador Lamborghini’s meest succesvolle V12-sportwagen ooit en het einde is nog niet in zicht. De Italianen presenteren momenteel op de Autosalon van Genève de opgefriste uitgave en dat model is per direct ook als miniatuurversie verkrijgbaar. Looksmart bouwt hem en Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen legde er al de hand op.

Had Looksmart zijn bestaande Aventador kunnen pakken en die nu als S in de markt kunnen zetten? Nee, want naast een gekietelde V12-motor en de toevoeging van vierwielbesturing heeft de Aventador S ook optische aanpassingen ondergaan. Zo zijn het front en de luchtinlaten opnieuw van de tekentafel gekomen. Sjoerd van Bilsen zoekt uit of Looksmart de modificaties goed heeft weten door te voeren op de miniatuuruitgave.

Is de video niet zichtbaar, klik hier