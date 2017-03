Skoda Fabia mag het met een nieuwe motor doen

De nieuwe generatie Seat Ibiza debuteert volgende week op de Autosalon van Genève 2017 en op de geheel nieuwe Volkswagen Polo is het tot eind dit jaar wachten. Maar Skoda geeft zijn variant van het kwartet -de A1 is er ook nog en wordt volgend jaar afgelost- alleen een nieuwe krachtbron. De 1.2-viercilinder maakt plaats voor een 1.0-driecilinder met turbo.

De techneuten van Skoda beweren dat er voorlopig geen nieuwe Fabia aankomt. Dit jaar staat sowieso in het teken van de kakelverse Kodiaq en de eveneens compleet nieuwe Yeti. Voor volgend jaar staat een kleiner SUV-model op de agenda, terwijl korte tijd later de Rapid aan een tweede leven begint. Van een volgende generatie Fabia is nog geen sprake, stelt de ingenieur.

Turbo

De huidige Fabia krijgt dus een nieuwe motor. Het blok is geen onbekende. De driecilinder met vier kleppen per cilinder, een turbo en directe inspuiting vervangt de 1,2 liter viercilinder. Het nieuwe blok komt direct in twee configuraties op de markt, een met 95 pk en een met 110 pk. Het koppel bedraagt maximaal 160 tot 200 Nm. Volgens Skoda boekt het kleinere doch sterkere blok een lager verbruikscijfer volgens de NEDC-testcyclus. Volgens opgave van de fabrikant gaat het om een besparing van 6%.

95 pk

Aan de 95 pk sterke krachtbron koppelt Skoda een handgeschakelde vijfbak. Wie vlot door de eerste versnellingen maneuvreert, zit bij vol gas in 10,6 tellen van stilstand op 100 km/h. De Fabia met 1.2-motor had 10,9 tellen voor dezelfde sprint nodig. De topsnelheid neemt met 2 km/h toe tot 187 km/h. De 6% brandstofbesparing resulteert in een fabrieksopgave van gemiddeld 4,3 liter per 100 km.

110 pk

De 1.0 TSI met 110 pk beschikt over een handgeschakelde zesbak, die optioneel is te vervangen door een zeventrapsautomaat. De motorisering brengt de hatchback in 9,5 seconden van stilstand naar 100 km/h, 0,1 tel rapper dan de Combi. De topsnelheid ligt op 196 km/h en 199 km/h voor achtereenvolgens de hatchback en Combi. Voor de 110 pk-versie geldt een verbruik van 4,4 l/100 km.

Eenliters

Door de komst van de 1.0 TSI bestaat het benzinemotorenaanbod van de Fabia louter uit blokken met een inhoud van 1,0 liter. Wat de nieuwe motoren moeten gaan kosten, is nog niet bekend.