Mercedes-AMG hypercar Project One kost 2.275.000 euro!

Mercedes bouwt slechts 275 exemplaren van zijn nieuwe hypercar, en dat voor een prijs van € 2.275.000,- per stuk exclusief belasting! De als Project One aangeduide sportwagen zal echter bij zijn onthulling zijn uitverkocht.

Niet op de Autosalon

Hoewel de topman van Mercedes-AMG Tobias Moers Autovisie aan de vooravond van de Autosalon van Genève over het nieuwste prestigeproject van AMG bijpraat, staat de hypercar niet op de Geneefse beursvloer. De fabrikant presenteert de hypercar elders in de Zwitserse plaats. Potentiële kopers worden vanuit alle windstreken ingevlogen om een eerste blik te werpen op het eerste exemplaar van de miljoenen kostende sportwagen. Het grote publiek krijgt de auto op basis van Formule 1-technologie pas later dit jaar te zien.

In 2019 op de markt

De hypercar met de codenaam Project One komt pas in 2019 op de markt. Slechts 275 wereldburgers kunnen er een kopen. Wie dat zijn, weet Moers nog niet. “Daar bemoei ik mij niet mee”, geeft hij aan, om er aan toe te voegen: “Gelukkig niet. Het zullen echter wel trouwe AMG-klanten en –liefhebbers zijn.” Moers bevestigt dat er voldoende animo voor de hypercar is, maar geeft aan dat de 275 beschikbare exemplaren nog niet verdeeld zijn. Waarom eigenlijk 275 stuks? “Ik heb altijd geroepen dat er tussen de 250 en 300 stuks vervaardigd zullen worden. Dit aantal zit daar precies tussen in.” Naar verluidt is er ook vanuit Nederland belangstelling voor de sportwagen.

IAA

Mercedes-AMG trekt voor het grote publiek op de IAA-autoshow in Frankfurt komende september het doek. De levering laat dan nog ruim een jaar op zich wachten.