De 5 meest bizarre minder bekende supercars in Genève

Naast de klappers van grote merken als Volkswagen, Ford en McLaren is er ook nieuws van minder grote namen vanuit Genève. Wij zitten vijf van de meest opvallende minder bekende supercars op een rij.

Techrules Ren

De eerste van de minder bekende supercars is eigenlijk niet zo heel onbekend – niet in de laatste plaats vanwege een recente teasercampagne. De nieuwste creatie van het Chinese Techrules is een studiemodel met de naam Ren. Niet naar het Nederlandse snelle werkwoord, maar om aan te geven dat deze auto wordt aangedreven door een pakweg 1300 pk sterke dieselturbine.

Vanda Dendrobium

De uit Singapore afkomstige Vanda Dendrobium is bij uitsteek een auto die alleen al door z’n uiterlijk voor uiteenlopende meningen zal zorgen. Feit is dat deze elektrische supercar is ontwikkeld in samenwerking met Williams Advanced Engineering – met techniek die is afgeleid van Formule E-bolides. Opvallend: hij is alleen met de computer ontworpen en nog geen moment in de windtunnel geweest.

Ruf CTR 2017

Echte petrolheads kennen Porsche-tuner Ruf natuurlijk allang, maar evenzogoed scharen we de CTR 2017 even onder de noemer ‘minder bekend’. Deze reïncarnatie van de illustere uitgebouwde Porsche 964 die begin jaren negentig de Nürburgring onveilig maakte, is nu volledig opgetrokken uit koolstofvezel en beschikt over rum 700 pk. Ruf bouwt er 30 voor 750.000 euro per stuk – exclusief belastingen!

Tata Tamo Reacemo

Tata Motors heeft al vaker geprobeerd voet aan de grond te krijgen in de Westerse autowereld, maar dat is nog niet echt gelukt. Met het nieuwe ‘luxemerk’ TAMO moet dat wel gaan lukken, onder meer middels deze Racemo. Die oogt weliswaar als een supercar, maar de 1.2-liter driecilinder met turbo tempert de verwachtingen gelijk nogal. Toch moet de sprint van 0-100 km/h in zes seconden kunnen. Wij zijn benieuwd.

Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo

De naam Vision Gran Turismo hebben we een tijdje terug vaak horen langskomen, verbonden aan bijna elke automerk middels een studiemodel voor de racegamereeks Gran Turismo. Nu horen we ‘m dus weer bij de eerste supercar van oud-F1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi. De auto is ontworpen met Pininfarina en HWA en dient dan ook vooral als schets – en als vermaak voor virtuele autocoureurs, dus. Er is zelfs geen echte aandrijflijn bekendgemaakt. Toch werkt het strakke lijnenspel en het Braziliaanse geel wel prettig op het oog.