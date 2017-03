Investeerders achter AC Cars redden Zenos Cars

Zenos Cars is voorlopig even gered. We schrijven ‘voorlopig even’ omdat de redders een aantal investeerders zijn die ook AC Cars in de lucht houden, een andere Britse fabrikant die regelmatig op het randje van faillissement balanceert.

Een woordvoerder van de investeerders zei: “Ons team is ervan overtuigd dat de Zenos E10-modelreeks een uitstekend platform is voor internationaal succes. We kijken ernaar uit om binnenkort met ontwikkelings- en groeiplannen te komen.”

“Zenos ging failliet omdat een groot aantal buitenlandse orders werd geannuleerd”

Zenos ging begin dit jaar failliet omdat eind 2016 een groot aantal buitenlandse orders werd geannuleerd, wat leidde tot geldtekort bij de kleine Britse sportwagenfabrikant.

De Zenos E10 werd geïntroduceerd in 2014 en was een lichtgewicht, tweepersoons roadster, die werd aangedreven door een Ford EcoBoost-motor. Na de standaard-E10 kwamen de E10 S en E10 R.

